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بورفؤاد يستضيف ميت الخولي و الرباط في ضيافة السماد بالجولة الأولى للقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الإثنين بمقر منطقة الإسماعيلية لكرة القدم عن لقاءات مهمة بالجولة الأولى والتي ستنطلق يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر .

يشارك في هذه المجموعة فرق ممثلي محافظات القناة و دمياط و فريق وحيد من محافظة الدقهلية وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي :

أبو شحاتة / النوبة
القنطرة / رأس البر
الشهداء/ أبو صوير
كهرباء الإسماعيلية / المطرية
بورفؤاد/ ميت الخولي
دمياط / غزل السويس
سماد السويس / الرباط و الأنوار
غزل دمياط " باي "

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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