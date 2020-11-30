نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يستضيف ميت الخولي و الرباط في ضيافة السماد بالجولة الأولى للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الإثنين بمقر منطقة الإسماعيلية لكرة القدم عن لقاءات مهمة بالجولة الأولى والتي ستنطلق يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر .

يشارك في هذه المجموعة فرق ممثلي محافظات القناة و دمياط و فريق وحيد من محافظة الدقهلية وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي :

أبو شحاتة / النوبة

القنطرة / رأس البر

الشهداء/ أبو صوير

كهرباء الإسماعيلية / المطرية

بورفؤاد/ ميت الخولي

دمياط / غزل السويس

سماد السويس / الرباط و الأنوار

غزل دمياط " باي "