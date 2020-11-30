نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يستضيف ميت الخولي و الرباط في ضيافة السماد بالجولة الأولى للقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الإثنين بمقر منطقة الإسماعيلية لكرة القدم عن لقاءات مهمة بالجولة الأولى والتي ستنطلق يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر .
أبو شحاتة / النوبة
يشارك في هذه المجموعة فرق ممثلي محافظات القناة و دمياط و فريق وحيد من محافظة الدقهلية وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي :
أبو شحاتة / النوبة
القنطرة / رأس البر
الشهداء/ أبو صوير
كهرباء الإسماعيلية / المطرية
بورفؤاد/ ميت الخولي
دمياط / غزل السويس
سماد السويس / الرباط و الأنوار
غزل دمياط " باي "