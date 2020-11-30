نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من غدا الثلاثاء وتستكمل باقي المباريات في اليوم الذي يليه.

ومن أهم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل مباراة ريال مدريد وشاختار ومباراة ليفربول وأياكس ومباراة مانشستر سيتي وبورتو ومباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

أما أهم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات التي ستلعب يوم الأربعاء هي مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ومباراة بوروسيا دورتموند ولاتسيو ومباراة برشلونة و فيرينكفاروس ومباراة إشبيلية وتشيلسي.