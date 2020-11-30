نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخطط لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولي نادي الزمالك، في التعاقد مع صانع ألعاب جديد، لضمه لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، لي المباراة النهائية.

وغاب يوسف أوباما عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، وتأثر أداء الفريق الأبيض بغيابه.

ويدرس الزمالك بعض السير الذاتية لعدد من اللاعبين لترشيحهم للانضمام إلى الفريق خلال الموسم الجديد.

موسيماني يطالب اللاعبين بإيقاف احتفالات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

نبوي

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإيقاف احتفالات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدرب الجنوب إفريقي على اللاعبين بضرورة التركيز في بطولة كأس مصر نظرًا لأهميتها والتي يأمل الجمهور الأحمر في العودة إلى التتويج بها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد السويس الجديد.