نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاك ويلشير يشيد بقدرات محمد صلاح والنني في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد لاعب أرسنال السابق جاك ويلشير بقدرات الثلاثي العربي في البريميرليج وهم المصريان محمد صلاح ومحمد النني والجزائري رياض محرز.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قال ويلشير: "لاشك أن محمد صلاح ورياض محرز من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، فصلاح ومحرز من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفارق في أي وقت".

وتابع: "هناك أيضا محمد النني في أرسنال، لقد لعبت معه من قبل واستمتعت حقا باللعب معه".

وأضاف: " محمد النني لاعب جيد جدا، من الرائع تواجد أي لاعب مثله في غرفة خلع الملابس، إنه شاب لطيف وحسن الخلق، أنا سعيد من أجله لأنه عاد الآن إلى أرسنال، ففي العام الماضي لعب مع بشكتاش على سبيل الإعارة وقدم مستويات طيبة".

وأختتم: "محمد النني سيكون لاعبا مهما للغاية في صفوف أرسنال في الموسم الحالي".