الزمالك يستقر على قائمة الفريق للقاء طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش المقرر له غدا في نصف نهائي كأس مصر. وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد

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