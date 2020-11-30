الزمالك يستقر على قائمة الفريق للقاء طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش المقرر له غدا في نصف نهائي كأس مصر. وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد
خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي
خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد
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