رئيس لجنة التخطيط بالأهلي: موسيماني أشهر من جوارديولا حاليًا

أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أصبح أشهر من جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال محسن صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يابخته..وَيَا سعده..وَيَا هناه.. اللي يدرب الأهلي ده يوم مناه".

وأضاف: "جمهور.. إدارة.. أضواء.. مهارة.. كل الظروف وكمان فلوس متوفراله، الشطارة لما يروح لنادي تاني يثبت جدارة".

وتابع: "المايسترو قالها عبارة (الأهلي) بأي حد يجيب بطولة، بجوزيه بفايلر بعم حارس وبسهولة".

وأتم: "موسيماني في الأهلي بقي أشهر من جوارديولا".

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة النهائي والتي أقيمت على إستاد القاهرة.

خلت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة من الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصت إلى اتفاق ودي، لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات اللاعب غير مرتبط بأي نادي.

وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل فيها إلى حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في إجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة أستنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شيء رغم تعهده كثيرًا بالالتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الاستغناء الخاص به.

كما وافقت اللجنة على إعارة باسم علي وبيع أحمد الشيخ طبقًا للعروض التي تلقوها وإن كان الأخير يرغب في الذهاب إلى بيراميدز لكن رغبة اللجنة في عدم التعاون مع هذا النادي على وجه التحديد قد تغلق الباب وعلى الشيخ أن يختار من بين العروض المتواجدة لديه وهي الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون والإسماعيلي.

كما استقرت اللجنة على تفويض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في إعارة جيرالدو أو اليو بادجي بهدف قيد المغربي بدر بانون الوافد الجديد بدلًا منه، ومن المقرر أن يتم قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر على حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورون .