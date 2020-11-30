أحمد سامي: التنمر على شيكابالا عيب والرياضة ترفض العنصرية

استنكر أحمد سامي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، واقعة تنمر بعض الجماهير على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك؛ عقب انتهاء مباراة القرن الأفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، موضحا "ده أمر مرفوض تمامًا، مرفوض من قبل أي جمهور، باختلاف الانتماءات، هذا الأمر غير مقبول فى المجتمع المصري".

وأضاف مدرب سموحة، أن ما صدر من بعض الجماهير ليس له علاقة بالتعصب، ولكن له علاقة ويرتبط بالإنسانية، أن تكون إنسانا هو أمر مهم للغاية لأن ما حصل مع شيكابالا مؤلم للجميع، ولن نقبل بتكراره فى المستقبل؛ لأن الرياضة أخلاق، والتشجيع لا يجب أن يخرج عن الروح الرياضية مهما كانت قوة المنافسات المحلية أو حتى القارية.



ووجه أحمد سامى الشكر إلى إدارة الأهلى على وقفوها فى وجه التنمر الذى حدث على كابتن الزمالك، وإصدار بيان رسمى ضد ما حدث، معلنة رفضها التام لكل أشكال العنصرية والتنمر.



وكان شيكابالا لاعب الزمالك، قد تعرض لحملة تنمر شرسة عقب انتهاء نهائى القرن الأفريقى من قبل جمهور أندية منافسة.