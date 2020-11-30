ميدو: انضمام صالح جمعة للزمالك مخاطرة كبيرة.. والأهلي تركه لهذا السبب

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر المقاصة والزمالك، إن انضمام صالح جمعة لاعب الأهلي السابق إلى صفوف الفريق الأبيض في الوقت الحالي "مخاطرة"، مضيفًا أن الأهلي لم يتركه إلا بعد رحيل مرتضى منصور.

وأكد عبدالرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، رحيل اللاعب عن الفريق بشكل نهائي بعد اتفاق تم مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "صالح جمعة لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطرة كبيرة فلن تتقبله أوضة اللبس في الزمالك بسهولة، مهم جدا الآن الحفاظ على استقرار".

وأضاف "الأهلي لم يترك صالح جمعة إلا بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك لأنهم يعرفون جيدا أن الوحيد الذي كان سيحارب من أجل ضمه للزمالك هو مرتضى منصور".