برسائل مؤثرة.. لاعبو الزمالك يودعون مرتضى منصور وامير بعد رحيلهما

حرص عدد كبير من لاعبى نادى الزمالك على وداع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا وأمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق الأول مساء الأحد.

ونشر عدد من لاعبي الفريق صورا لـ مرتضى منصور وأمير مرتضى من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر طارق حامد نجم نادى الزمالك صورة لـ أمير من خلال خاصية استورى على إنستجرام وكتب: " شكرا على كل حاجة عملتها… شكرا أمير مرتضى".

ونشر أحمد سيد زيزو صورا لـ مرتضى منصور وامير مرتضى وعلق عليها قائلا: "سوف نفتقدك.. شكرا على كل حاجة".

ونشر يوسف اوباما صورة له مع أمير مرتضى وعلق: " شكرا يازملكاوى عملت اللى عليك " .

ونشر محمود حمدى صورة لمرتضى منصور وأمير نجله ووضع عليها ايموشن " قلوب " .

وحرص أيضا بن شرقى على توديعهم ونشر صورا لأمير مرتضى ومرتضى منصور وكتب عليها: "شكرا لكم على كل شئ".

ونشر أحمد عيد صورة لـ أمير مرتضى وعلق عليها قائلا: " شكرا على كل حاجة حلوة عملتها معايا بجد هتوحشنى اووى والله".

ونشر إسلام جابر صورة لمرتضى منصور وامير من خلال خاصية استورى وكتب عليها: " شكرا على كل حاجة ". وودع أيضا محمد عواد لاعب الزمالك ، امير مرتضى ونشر صورة له وكتب عليها: " شكرا على كل حاجة عملتها للنادى". ونشر مصطفى محمد صورة لمرتضى منصور بصحبة نجلة امير وكتب عليها: " هنفتقدك والله ياحبيب قلبى " . و وصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة، وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الااسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قد أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء. وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب. وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول. وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا جاء فيه: أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي: أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر: • إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. • وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب. • تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة. ثالثًا: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.



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