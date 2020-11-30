نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن إمكانية موقفه من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال إمام عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت "لن أترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة نادي الزمالك، سواء ترشح مرتضى منصور أو لم يترشح".

وتابع: "أنا في خدمة نادي الزمالك دون تواجدي في منصب الرئيس أو أي منصب أخر".

وأضاف: "نحيي أمير مرتضى ونشكره على عمله في ظروف صعبة، وتكوين فريق جيد، وتعاقد مع صفقات مميزة، في الماضي كنا نتعاقد مع لاعبي أجانب (مقالب)، إنما هو استطاع رغم صغر سنه أن يبني فريق قوى، مؤكداً انه يعرف القضاة والمحامين الذين اسندت لهم المهمة معرفة شخصية، لكن واضح أنهم شخصيات ذو مسئولية وأهل للثقة".

ونوه:"أعرف نجوم الكرة جيدا وأثق أن الأسماء التي ستدير لجنة الكرة في الزمالك قادرة على الحفاظ على الفريق ودعمه".