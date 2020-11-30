نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة الآرسنال السابق يشيد بمستوى صلاح والنني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدولي الإنجليزي جاك ويلشير، لاعب أرسنال السابق الثلاثي العربي في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح ومحمد النني والجزائري رياض محرز.

وقال ويلشير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عندما تنظر إلى محمد صلاح ورياض محرز فإنهما من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، صلاح ومحرز من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفارق".

وتابع:"هناك أيضا محمد النني في أرسنال، لقد لعبت معه من قبل واستمتعت حقا باللعب معه".

وأضاف: "النني لاعب كرة قدم جيد جدا، من الرائع تواجد أي لاعب مثله في غرفة خلع الملابس، إنه شاب لطيف وحسن الخلق، أنا سعيد من أجله لأنه عاد الآن إلى أرسنال، ففي العام الماضي لعب مع بشكتاش على سبيل الإعارة وقدم مستويات طيبة".

ونوه: "أعتقد أن النني سيكون لاعبا مهما للغاية في صفوف أرسنال هذا الموسم".