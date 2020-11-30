نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يستضيف الداخلية في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني ، والتي تشهد مباريات هامة ومن ضمنها مباراة القناة و الداخلية التي تقام على ملعب الأول بالإسماعيلية .

تشهد المباراة بحث الفريقين عن الانتصار الأول ، ففريق القناة حظى بتعادل سلبي أمام نظيره z خلال الجولة الأولى ، ليحصد أول نقطة بالموسم الجديد تحت قيادة تامر مصطفى .

أما فريق الداخلية فقد حقق التعادل هو الأخر بالجولة الأولى أمام فريق النصر بهدف لمثله ، ويملك في رصيده نقطة واحدة .

هذا ويعتلي قمة المجموعة ٣ فرق والوحيدين الذين استطاعوا تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى وهم : بتروجيت و المريخ و سرس الليان .