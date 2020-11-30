نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسؤولو النادي الأهلي بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والتي اختارها الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وتضم القائمة كلا من :- حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير خط الدفاع : محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو خط الهجوم : صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن. وقام مسؤولو الأهلي برفع أسماء كلا من محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.