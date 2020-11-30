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عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قام مسؤولو النادي الأهلي بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والتي اختارها الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتضم القائمة كلا من :- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع : محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد

خط الوسط :  أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو

خط الهجوم : صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.

وقام مسؤولو الأهلي برفع أسماء كلا من محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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