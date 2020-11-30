نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف مدة غياب نجم الفريق في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم، في بيان رسمي تفاصيل آصابة لاعبه إيدين هازارد، أكد فيه أن البلجيكي يعاني مجددا من إصابة عضلية.

وكشف النادي من خلال البيان أن الفحوصات تشير الى شكوى اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ.

وقالت بعض التقارير في الصحف الإسبانية أن اللاعب سيغيب لمدة 3 أسابيع تقريبا، من الممكن أن تمتد لشهر، وقد لا يعود إلى الملاعب مجددا خلال العام الجاري.

وتغيب هازارد عن رحلة الفريق إلى أوكرانيا لخوض المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك غدا الثلاثاء في دوري الأبطال

ويعاني هازارد منذ انضمامه للريال من عديد الإصابات، آخرها أول أمس أمام ألافيس، ويغيب هازارد عن صفوف ريال مدريد في عدد من المباريات من مواجهتي إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.