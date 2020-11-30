هيثم الصالحي يجري لمسافة 50 كيلومترا مشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

عرفانا وتقديرا لما قدمه لهم الوطن،نفذ المدرب الوطني لألعاب القوى هيثم الصالحي مبادرة وطنية بمناسبة احتفالات السلطنة باليوبيل الذهبي وذلك من خلال الجري لمسافة 50 كيلو مترا الوطن الرياضي تابع هذه المبادرة الوطنية وتفاصيلها .

فكرة المبادرة

ذكر هيثم الصالحي بأن فكرة الجري لمسافة 50 كيلو مترا جاءت تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين (اليوبيل الذهبي)، نظرا لما تتمتع به هذه المناسبة من مكانة خالدة في قلوب جميع أبناء الوطن الغالي، فهي بمثابة الشكر والامتنان لما قدمه لنا الوطن نحن كرياضيين، كما أنها أهداء متواضع الى حضرة المقام السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد – حفظه الله ورعاه -.

التحضير والتحديات

كما تحدث الصالحي عن مسار مبادرته المشي لمسافة 50 كيلومترا، فقال: إن بداية المسار كانت الانطلاقة من شاطئ ولاية السيب وتحديدا قرب قصر البركة العامر وصولا الى منطقة القرم وتحديدا عند سينما شاطئ القرم و أضاف هيثم الصالحي في حديثه ان التحضير لهذه المبادرة الوطنية كان من خلال القيام بعدد من التمارين واتباع نظام غذائي يتناسب مع هذه المهمة الشاقة وتناول السوائل بالإضافة الى قضاء فترة راحة، هيثم لم يغفل أيضا عن مساندة زملائه الذين ساندوه في تحقيق هدفه، حيث ذكر: لا استطيع ان اتجاهل فريق العمل الذي شد من أزري حتى نقطة النهاية، وهم هشام الجابري، صلاح الحارثي وسيف الخنجري وعمر الحضرمي، اذ انصب عملهم على عمليات الإسناد بالسوائل طيلة فترة الجري، الصالحي تحدث أيضا عن التحديات التي واجهته خلال المسار، فقال لقد تعرضت لشد عضلي بعد تخطي 20 كيلو مترا، الأمر الذي أجبرني على تخفيض السرعة بمقدار دقيقة تقريبا، حيث كان من المقرر أن أنهي الكيلو متر الواحد في 4 دقائق وثلاثين ثانية، وذلك حتى يتسنى لي مواصلة المسار حتى النهاية بكل أريحية.