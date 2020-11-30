القناة الرياضية وضعت المتابع في قلب الحدث مستخدمة أفضل التقنيات

إشادة آسيوية وعربية بالتغطية الإعلامية لبطولة الكأس الغالية

فض يوم امس الأول سامر البطولة الاغلى كأس حضرة صاحب الجلالة المعظم لكرة القدم، بعد نهائي مثير بين ظفار والعروبة ابتسمت فيه ركلات الترجيح لصالح ظفار ليظفر باللقب التاسع في تاريخه، ومع انتهاء البطولة توجت القناة الرياضية ايضا باشادات واسعه لتغطيتها المتميزة لهذا الحدث الكبير من خلال اطلاقها حزمة برامجية وضعت المشاهد داخل أدق التفاصيل ..

وتلقت القناة الرياضية اشادة من معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على احترافيتها في تغطية هذا الحدث الرياضي، وثمن معاليه دور العاملين في القناة وجهودهم الكبيرة التي ظهرت بوضوح من خلال ما تم مشاهدته على الشاشة مؤكدا على دور الاعلام الكبير في تطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ، وكان معالي الشيخ سلمان قد هنأ نادي ظفار بفوزه بلقب البطولة وكذلك أثنى على الاداء الذي قدمه فريق العروبة في النهائي الذي اقيم مساء امس الاول .

وتميز القناة الرياضية في تغطيتها، كان محط اهتمام رئيس الاتحاد العربي للاعلام الرياضي محمد جميل عبد القادر الذي اشاد بدوره بالطريقة التي تمت بها تغطية البطولة وكذلك بجودة النقل واحترافية القائمين على البرامج التي خصصت لتغطية هذا الحدث الكبير ، واستذكر عبد القادر العمل التلفزيوني الذي قدمته القناة الرياضة العمانية بناء ونماء، وذلك ضمن احتفالاتها بمرور 50 عاما على النهضة.

ويرى عبد القادر ان هذا الفيلم لخص مراحل تطور الرياضة العمانية ووقف عند أهم التفاصيل والمحطات، وان هذه الاعمال تعتبر ركيزة تاريخية للاجيال القادمة.

وكانت القناة الرياضية قد اطلقت خمسة برامج ضمن تغطيتها للبطولة الاغلى، حيث كان عشاق الكرة على موعد مع البرنامج الصباحي (صباح الكاس ) والذي تناول ابرز ما اوردته الصحف المحلية والمواقع الإخبارية حول اخر اخبار البطولة.

ولقي برنامج الكأس الغالية الذي بث عصرا متابعة كبيرة لا سيما وانه تحدث عن تاريخ هذه البطولة، كما شمل البرنامج فقرات متنوعة وعديدة.

القناة الرياضية لم تنس نجوم الزمن الجميل من خلال برنامج ( لقاء النجوم ) وفيه قلب نجومنا دفاتر ذكرياتهم حول مشوارهم مع انديتهم ومشاركاتهم في نهائيات سابقة لهذه البطولة .

اما السهرة الرياضية فكانت مع برنامج ليالي الكاس وشمل عدة فقرات منها الإخبارية فضلا عن التقارير الخاصة بطرفي النهائي واخر تحضيراتهما كما تطرق لبعض الجوانب الادارية والفنية لهذه المسابقة.

كما قدمت القناة الرياضية استوديو تحليليا بشكل جديد وتعتبر هذه التغطية التلفزيونية للكأس الغالية هي الاكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد البرامج وتنوعها.

وحول ذلك أشار سعيد تمان مدير القناة الرياضية الى ان هدف القناة ايصال كافة المعلومات ووضع المتابع للبطولة في صورة الاحداث وهو في بيته كوننا نعلم بان جائحه كورونا فرضت اقامة النهائي المنتظر من دون جمهور .واشاد تمان بجهود طواقم العمل متمنيا أن تكون التغطية الإعلامية ،لاقت القبول لدى المشاهد مؤكدا ان القناة الرياضية لا تدخر جهدا في خدمة عشاق الرياضة.

ومن جهته اثنى محمد الزوايدي مدير البرامج في القناة الرياضية على جهود العاملين في البرامج الخاصة لتغطية الكأس مؤكدا انها المرة الاولى التي تطلق فيها القناة الرياضية خمسة برامج خاصة بتغطية هذه البطولة الأغلى وبتقنية ال hd وأسرة العمل سعيدة بالاشادة التي نالتها من متابعين محليين وعرب.