جسور تحتفل بتسليم المبنى الاستثماري لنادي الخابورة

بقيمة 175 ألف ريال

المبنى سيعمل على إيجاد دخل ثابت لتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية للنادي

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية :

احتفلت صباح أمس مؤسسة جسور بتسليم المبنى الاستثماري لنادي الخابورة الرياضي الثقافي الذي جاء ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تمولها شركتا أوكيو وصحار ألمنيوم، وذلك تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة وبحضور أحمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة صحار ألمنيوم والدكتور هلال بن عبد الله الهنائي مستشار الرئيس التنفيذي للمصافي والبتروكيماويات بشركة أوكيو وسعادة سليمان بن سالم بن سيف المحروقي والي الخابورة ورئيس النادي.

وقد تم إنشاء المبنى على مساحة داخل النادي بولاية الخابورة بتكلفة 175 ألف ريال عماني بتمويل من الشركتين، استكمالا للمشاريع الاستثمارية التي نفذتها مؤسسة جسور في أندية صحار ومجيس والسلام، ويقام المشروع على مساحة 1,408 أمتار مربعة، وهو عبارة عن مبنى استثماري يضم 32 محلا تجاريا، تسهم في توفير دخل مستدام يعزز تمويل أنشطة النادي الرياضية والثقافية المختلفة، ويترجم الشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاع الحكومي والمجتمع المحلي.

وقال المهندس أحمد بن إبراهيم النقبي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور : إن هذا المشروع يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمثل امتدادا للتعاون القائم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبين مؤسسة جسور، حيث أثمر هذا التعاون عن إقامة الكثير من المشاريع ذات الاستدامة في قطاعي الثقافة والرياضة، وكذلك يعمل أيضا على تنمية أنشطة ومواهب الشباب في مختلف المجالات.

وأضاف النقبي : لا شك أن شركتي صحار ألمنيوم وأوكيو المستثمرتين في إنشاء مشروع المبنى الاستثماري لنادي الخابورة تهدفان إلى تحقيق الكثير من الطموحات للنادي من خلال ما سوف يوفره المبنى من عائد مستدام، يمكّن النادي من تعزيز أنشطته الرياضية والثقافية التي تلبي رغبات أهالي ولاية الخابورة، حيث إن مؤسسة جسور (ذراع الاستثمار الاجتماعي لشركات صحار ألمنيوم وفالي وأوكيو) تحرص دائما في مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تنفذها، بأن تكون ذات نفع يعود على الجميع، وأن تكون مشاريع ذات استدامة واستمرارية وأكد على أن المؤسسة ماضية ضمن خطتها السنوية في تنفيذ مشاريعها الاجتماعية في مختلف المجالات.

من جانبه قال سعادة سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة : “نثمن ونقدر لمؤسسة جسور المبادرة المجتمعية المتمثلة في تنفيذ المشروع الاستثماري لنادي الخابورة الذي يعتبر أول مشروع استثماري للنادي، ونشكر شركتي صحار ألمنيوم وأوكيو على تقديم الدعم المادي للمشروع الذي يؤكد ريادة الشركتين في المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما نشيد ونقدر التعاون الإيجابي الذي لمسناه من وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتسهيل الإجراءات ودعم تنفيذ المشروع. وهذا المشروع يعتبر باكورة المشاريع الاستثمارية للنادي الذي ظل لسنوات عديدة بدون أي مشروع استثماري يحقق له عوائد مالية .

وبدأنا فعليًا في تأجير المحلات التجارية للمبنى والتي نحتفل رسميا باستلامها ونتوقع أن تحقق للنادي عوائد مالية جيدة تساهم في تنويع الأنشطة وتمكين إدارة النادي من تلبية متطلبات مختلف اللعبات في النادي للبرامج والمسابقات سواء الداخلية منها أو المشاركة الخارجية عبر برامج وأنشطة الاتحادات المنتسب لها النادي”.