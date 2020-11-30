اليوم منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يبدأ تدريباته بمعسكره الداخلي بمجمع بوشر

في الرياضة 30 نوفمبر,2020

يبدأ اليوم منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد أول تدريباته اليومية في المعسكر الداخلي بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن المرحلة الإعدادية الأولى والتي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مدينة شيراز الايرانية خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس عام 2021.

وكان لاعبو منتخبنا والجهازان الفني والاداري خضعوا امس الاول للفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا “كوفيد 19 ” في مستشفي بدر السماء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة قبل الدخول في المعسكر الداخلي حيث حرص الاتحاد العماني لكرة اليد على توفير جميع الاحتياجات الخاصة للمنتخب وفي مقدمتها توفير غرف منفردة لكل لاعب مع توفير الأدوات التعقيمية واجراء عملية قياس درجة الحرارة بشكل يومي الى جانب توفير حافلتين لنقل اللاعبين الى مكان التدريبات بحيث يكون العدد قليلا في كل باص من اجل تقليل فرص انتشار العدوى بين اللاعبين ومنع الاختلاط والمباعدة في جلوس داخل الباص وتطبيق عملية التباعد الجسدي بين اللاعبين سواء كان ذلك في مقر الاقامة أو الاكل أو التجمعات .

وسوف يركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني خليل المعشري ومساعده بدر التمتمي في بداية المعسكر الاول على تطبيق مجموعة من التدريبات الفنية منها رفع مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد توقف فترة طويلة عن التدريبات بسبب جائحة فيروس كورونا الى جانب تنمية بعض المهارات الفنية والبدنية حيث تم اختيار 30 لاعبا لدخول هذا المعسكر وسيتم بعد ذلك تقليص العدد ليصبح 24 لاعبا واللاعبون المختارون لهذا المعسكر هم : حسن بن انور البلوشي ” بني ياس الاماراتي ” ومحمد بن رشيد البلوشي ” دبا الحص الاماراتي ” ومحمد بن سالم البطاشي و محمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي والمنذر بن بطي اليعقوبي “السيب ” وبشار بن يعقوب الهنائي و نواف بن خالد الحسني و سعيد بن عيسى الحسني و احمد بن محمد الحسني وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني ” مسقط ” عمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعلي بن خصيب الحنظلي وسامي بن سالم الحنظلي “نزوى ” الوليد بن خالد الحسني و زكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري ونواف بن ابراهيم الوهيبي وعبدالله بن اسماعيل البلوشي ” اهلي سداب “خالد بن علي الجابري وامير بن موسى البلوشي ” مجيس ” سعد بن سالم الغساني ونواف بن فهد اليعقوبي “عبري “عبدالله بن فايل الفريدوعبدالله عماد التيسيري “ظفار “وسيف بن ناصر المعمري ” صحار “.