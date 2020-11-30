في الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

- تشكيل مجلس أمناء هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية

- دمج دورة الألعاب الرياضية الشاطئية مع دورة الألعاب الرياضية الخليجية

- تشكيل فريق عمل برئاسة الكشري لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العمل الرياضي المشترك

ترأس السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية وفد السلطنة أمس في الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، بحضور سيف بن هلال الحوسني نائب رئيس اللجنة، وطه بن سليمان الكشري الأمين العام، وسعادة بنت سالم الإسماعيلية عضو مجلس الإدارة، حيث خرج الاجتماع بالعديد من القرارات الهامة التي ستسهم في تعزيز العمل الرياضي المشترك بين دول المجلس.

وقد رفع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية أسمى آيات الشكر والعرفان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعمهم المستمر وقراراتهم الصائبة الموجهة لدعم شباب دول المجلس والارتقاء بمسيرة العمل الخليجي الرياضي المشترك وتوجيهاتهم السديدة لتحقيق آمال وتطلعات أبنائهم الرياضيين، مؤكدين على أهمية وضع رؤية موحدة حيال صياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة مستقبلاً وفي مقدمتها “استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وتطوير البنية التحتية من منشآت رياضية ومشاريع مستقبلية تخدم شرائح المجتمع، وأيضًا تضمين الشراكات بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الأخرى في الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي.

العمل التطوعي

قرر رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية تكليف فريق العمل المُشكل بإعداد خطة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بالاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد الصادر عن المجلس الأعلى، والتوجهات والمبادئ العامة والخطة التنفيذية للعمل المشترك في مجال العمل التطوعي والتي وافق عليها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس.

فض المنازعات الرياضية الخليجية

وفيما يخص توصية المكتب التنفيذي في اجتماعه التحضيري التسعين الذي عُقد يوم أمس الأول بشأن تأسيس هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية فقد قرر رؤساء اللجان الخليجية تشكيل مجلس أمناء هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في النظام الأساسي للهيئة، وقيام اللجان الأولمبية بدول المجلس بموافاة الأمانة العامة بأسماء مرشحيها في مجلس الأمناء، وتفعيل مقر الهيئة بمملكة البحرين، والموافقة على تعيين الدكتورعبدالرحمن بن راشد الخشرم مديرًا تنفيذيًا لها.

الرياضة المدرسية

اطلع الحضور على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية، والقرارات الصادرة من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة، ووزراء التربية والتعليم، ووزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في هذا الشأن، وتم إقرار تكليف اللجان الأولمبية الخليجية بتطبيق التوصيات التي وردت في التصور الموحد لتعزيز الممارسة الرياضية لدى جميع فئات المجتمع، وحث الاتحادات الرياضية الوطنية لدعم ورعاية المسابقات الرياضية المدرسية، والتوصية بالأخذ بالاعتبار الآلية التي يتم التعامل بها مع حصص التربية البدنية في مدارس دول المجلس وذلك لتطوير الجوانب العملية على الجانب النظري في هذه الحصص.

استراتيجية تطوير العمل الرياضي

وافق أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على خطة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي على أن يتم البدء بتنفيذها في العام القادم ولمدة خمس سنوات، كما اعتمدوا تشكيل فريق عمل برئاسة طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العُمانية وعضو المكتب التنفيذي لمتابعة تنفيذ الخطة ووضع الإطار العام للتنفيذ، ورفع تقارير دورية توضح سير العمل في تنفيذها وأي عقبات تعترضها لدراستها وطرح الخيارات والبدائل لها.

دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

وافق أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على إدراج رياضة الفروسية (مسابقة القفز الحر) ورياضة الألعاب الشتوية (مسابقة الهوكي) ضمن الألعاب الاختيارية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي ستقام بدولة الكويت خلال الفترة من 7 – 17 مارس 2021م، وأن تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بدمج مسابقات دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية الثالثة مع دورة الألعاب الرياضية الخليجية لتكون في دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي لهذه الدورة على أن تضاف إليها عدد من اللعبات الرياضية هي: كرة القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، والدراجات المائية (جت سكي)، وحث الحضور اللجان الأولمبية الخليجية على المشاركة الفاعلة في منافسات الدورة، وتكليف اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس بتقديم كافة أشكال الدعم الفني مع تسخير جميع إمكانياتها لإنجاح فعاليات الدورة.

التعاون الدولي

اطلع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية على مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي وقرروا تكليف فريق عمل متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول المجلس لإدراج جانب التعاون الدولي كمحور أساسي في الخطة الاستراتيجية، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الرياضة لإيجاد برامج عمل مشتركة والوقوف على تجارب وخبرات هذه المنظمات في المجال الرياضي، وعرض موضوع التعاون الرياضي مع الدول الصديقة والشقيقة التي لديها تعاون مع الأمانة العامة لتكون أحد المحاور والمجالات التي يمكن التعاون بشأنها مع تلك الدول مع التأكيد على استمرار التعاون في المجال الرياضي بين دول المجلس وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.