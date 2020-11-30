تواصل أفراح نادي ظفار بالفوز بكأس جلالة السلطان لكرة القدم

علي الرواس:

التخطيط السليم والتضحية وراء هذا الإنجاز وهدفنا القادم تحقيق العاشـرة

رشيد جابر:

هناك الكثير من العوامل التي أسهمت في الفوز باللقب ولدينا مشـروع كبير سنحاول تحقيقه خلال السنتين القادمتين

متابعة ـ سيف بن مرهون الغافري:

تواصلت الأفراح بكافة مدن محافظة ظفار احتفاء بتتويج الزعيم الظفاري بكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، ظفار وجماهيره لن تنسى يوم التاسع والعشرين من نوفمبر 2020م هذا اليوم الذي توِّج فيه الزعيم بالكأس الغالية بمجمع الرستاق الرياضي بمحافظة جنوب الباطنة في خضم احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين. وقد رسم ظفار ألوان الفرح على شفاه محبيه وجماهيره الوفية بمعانقة اللقب التاسع وتعويض خسارته للقب الدوري، فكان اللاعبون عند حسن الظن بهم ليتوجوا بالكأس الغالية عن جدارة واستحقاق بعد موسم طويل وشاق.

التخطيط السليم

(الوطن الرياضي) رصد فرحة إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين عقب التتويج بالكأس الغالية، يقول علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار: التخطيط السليم والتضحية وتفاني وإخلاص الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وراء هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل لاعبينا الأبطال الذين استطاعوا تقديم مستوى يليق بهذه المسابقة الغالية، وكانوا على قدر المسؤولية الكبيرة التي تحملوها للظهور بالمستوى والأداء الكروي الرائع طوال الموسم الاستثنائي والطويل مما جعل كل الرياضيين والمحللين والنقاد والمتابعين يشيدون بهم ويراهنون بأنهم أبطال الكأس لهذا الموسم من البداية وكانوا في محلها، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذه الكأس الغالية على قلوبنا في العيد الوطني الخمسين ليعوضنا سنوات من التعب.

وأضاف علي الرواس: بهذه المناسبة ونيابة عن كل إخواني أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الشرف والجماهير نتقدم بالشكر الجزيل لكل اللاعبين على إخلاصهم وتفانيهم وتحملهم وجهودهم الكبيرة، كما نتقدم بالشكر لكل الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق خلال مشواره في الموسم الشاق جدا، مشيرا إلى أن نادي ظفار سيكون حاضرا بكل قوة للمنافسات المحلية والخارجية خلال السنوات القادمة، وأملنا كبير في تقديم مستويات أفضل وأفضل وحصد مزيد من البطولات التي يفخر بها النادي، وهدفنا القادم تحقيق العاشرة بإذن الله تعالى.

مشروع كبير

وقال رشيد جابر مدرب ظفار: سعداء بالفوز وتحقيق اللقب وأشكر اللاعبين على الأداء الرائع، وحقيقة كنا بحاجة للبطولة والتتويج بكأس جلالة السلطان المعظم الذي كان من الأهداف الرئيسية في الموسم وعملنا على تحقيقه، وهناك الكثير من العوامل التي أسهمت في الفوز باللقب أهمها التزام اللاعبين وعطاؤهم داخل الملعب، والتخطيط السليم من قبل إدارة النادي وعلى رأسهم علي الرواس رئيس النادي الذي كان مساندا وداعما فيما يخص احتياجات الفريق ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للفريق، صحيح الزعيم ابتعد فترة طويلة عن الكأس ولكن الحمد لله رجعنا لهذه البطولة وحصدنا كأس الخمسين، وهذا إهداء لكافة جماهير ظفار العاشقة للبطولات.

وأشار رشيد جابر إلى أن هناك مشروعا كبيرا في النادي سنحاول تحقيقه خلال السنتين القادمتين وسيتم الإفصاح عنه في حينه.

فرحة غامرة

وعبَّر عدد من لاعبي نادي ظفار عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد جهد كبير من قبلهم ومن قبل إدارة النادي والجهاز الفني، حيث أعرب حارس الفريق فايز الرشيدي عن سعادته الغامرة بتتويج الفريق بالكأس الغالية. وأضاف الرشيدي: إن هذا الإنجاز جاء بجهود وتعاون الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري ومجلس الإدارة، وهذا يدل على مدى تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف والظفر باللقب التاسع لكأس جلالة السلطان المعظم ونهدي هذه الكأس لكافة جماهير الزعيم.

وقال فايز الرشيدي: كنا واثقين أننا سنحصد اللقب والحمد لله حصلنا على مرادنا.

وأعرب عبدالله فواز عن سعادته بفوز الفريق بالكأس مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء بجهود وتعاون الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري ومجلس الإدارة، ونهدي هذا الفوز إلى كل من وقف وساند الفريق خلال مسيرته طوال الموسم من الجماهير والمحبين لهذا النادي.

أما محمد المسلمي فقال: في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز الغالي وعلى هذا الإنجاز والتتويج بالكأس الغالية، والذي جاء بتكاتف جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل الجماهير، ونشكر محبي النادي الذين آزروا الفريق طوال مشواره.

وقال معتز صالح: الحمد لله على هذا الإنجاز الكبير، وحقيقة زملائي اللاعبون أدوا مباراة كبيرة استحقوا من خلالها التتويج بالكأس الغالية، والحمد لله حققنا هدفنا وحلمنا وهو معانقة الكأس وحصد اللقب التاسع. وأضاف: أهدي هذه البطولة لرئيس النادي ومجلس الإدارة ولكافة الجماهير وللوالد والوالدة بالأخص، وبإذن الله العاشرة في طريقها إلى خزائن الزعيم.