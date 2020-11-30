عبدالحليم علي يكشف كواليس انضمامه مديرا للكرة بنادي الزمالك

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قبوله المهمة لخدمة النادي واستكمال مشوار الفريق الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بغض النظر عن المناصب، يطالب الجميع بالمساندة ، وأعرب عن سعادته بانتمائه لنادي الزمالك الاسم والنادي الكبير.
وقال : "دورنا في هذا الوقت التواجد مع الفريق سواء لاعبين أو جهازا، اللقاء الاخير قدمنا مباراة قوية والجميع يشهد بذلك لكن غاب التوفيق، والكل شاهد على ذلك".
وأضاف عبدالحليم علي أنه تواصل مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة ، مشيرا إلى أن رموز النادي جميعهم على تواصل معه للدعم وسيأتي عدد من الرموز لدعم الفريق عقب مواجهة الجيش.
وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك أن الفريق قدم لقاء قويا لكن هذه كرة القدم وطمأنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم".
ووعد العندليب بأن تكون البطولة في ميت عقبة الموسم القادم، خاصة أن الزمالك لديه لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، ونحن مساندون وداعمون لهم.
وعن مواجهة طلائع الجيش غدا بنصف نهائي كأس مصر قال مدير الكرة إن اللقاء مهم ونتمنى حصد البطولة.
وبخصوص التحديات القادمة وملف التجديدات، أكد عبدالحليم علي، أن هذا الملف مؤجل في الوقت الحالي لأن تركيزنا الحالي على لقاء الغد أمام طلائع الجيش.
واختتم مدير الكرة تصريحاته برسالة لجماهير الزمالك مؤكدا أنه يشعر بحزنهم ويطالبهم بإغلاق الصفحة ودعم الفريق ، وأؤكد أن القادم افضل لاننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأثق ان العام القادم سنحتفل بالبطولة بملعب النادي في هذا التوقيت.
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