بن شرقي يغيب عن الزمالك أمام الطلائع في نصف نهائي الكأس

تأكد غياب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك عن الفريق الأبيض فى لقاء طلائع الجيش خلال نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الضامة تسبب في خروج اللاعب من قائمة الفريق لخوض اللقاء ولم يشارك بن شرقي في تدريبات الفريق اليوم.



ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.



وقام الزمالك بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.