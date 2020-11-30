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بن شرقي يغيب عن الزمالك أمام الطلائع في نصف نهائي الكأس

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تأكد غياب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك عن الفريق الأبيض فى لقاء طلائع الجيش خلال نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الضامة تسبب في خروج اللاعب من قائمة الفريق لخوض اللقاء ولم يشارك بن شرقي في تدريبات الفريق اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.

وقام الزمالك بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش المقرر له غدا في نصف نهائي كأس مصر.
وتضم القائمة كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد
خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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