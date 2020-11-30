بن شرقي يغيب عن الزمالك أمام الطلائع في نصف نهائي الكأس

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الضامة تسبب في خروج اللاعب من قائمة الفريق لخوض اللقاء ولم يشارك بن شرقي في تدريبات الفريق اليوم.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.
وقام الزمالك بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتضم القائمة كل من :
حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد
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