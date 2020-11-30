أشرف قاسم ينضم لاجتماع لجنة الكرة في الزمالك

انضم أشرف قاسم عضو لجنة الكرة إلى اجتماع اللجنة مع أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة وعضو اللجنة، لمناقشة ملفات الكرة في الفترة الحالية.

وكان أيمن يونس رئيس اللجنة عقد جلسة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بعد تدريب اليوم لمناقشة ملفات الفريق. وينتظم الزمالك اليوم في معسكر مغلق استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.



وقام الزمالك بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.