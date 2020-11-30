الضربة القاضية.. أحمد التهامى يهنئ أفشة على بطول دورى أبطال أفريقيا | شاهد

ونشر أحمد التهامى عدة صور له مع أفشة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق على الصور قائلا "مبرووووووك يا أخويا .. مووووووو أفشة ... لضربه القاضية".
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وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.
وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.
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