الأهلى يمنح "باسم على" الاستغناء مجانا قبل انتقاله للمقاولون

قرر مسئولو النادى الأهلى منح الاستغناء لباسم على لاعب الفريق الذى كان معارا الموسم الماضى الى نادى الجونة تقديرا لجهوده السابقة مع الفريق .

وفضلت ادارة النادى الأهلى، منح اللاعب الاستغناء مجانا للاعب بعد المواقف الجيدة التى قدمها اللاعب طوال تواجده مع الفريق وعدم اثارة أى أزمات .

وخلت القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، التي أرسلها النادي اليوم إلى اتحاد الكرة من الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

قائمة الأهلى :

محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي وقيد مصطفي شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .

وتم رفع أسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبراير المقبل.

وتلقى اللاعب عرضا من نادى المقاولون العرب للانتقال اليه خلال الموسم الجديد .