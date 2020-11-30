نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ريال مدريد بسبب هازارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يشكو من إصابة عضلية في الفخذ.

وأفادت الصحف الإسبانية بأن اللاعب سيغيب لمدة 3 أسابيع تقريبا، من الممكن أن تمتد لشهر، وقد لا يعود إلى الملاعب مجددا خلال العام الجاري.

وكان هازارد قد أكد للصحفيين الذين كانوا في دي ستيفانو أنه لم يكن لديه أي شيء على كاحله والذي سبق وتم احتجازه بسببه لأشهر وتم التدخل فيها جراحياً في الولايات المتحدة.

وعلى نفس الجانب, كشف زيدان في مؤتمر صحفي أنها كانت مجرد ضربة, ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الأشعة غداً على الرغم من أنه لن يكون مفاجئًا إذا انتهى بهم الأمر يوم الثلاثاء لهذا السبب يكاد يكون من المؤكد استبعاده أمام شاختار الأوكراني.