نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏