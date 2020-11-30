موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل المهاجم النيجيري أجايي أمام الاتحاد السكندري بدور نصف نهائي كأس مصر.

بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

وكان المدرب الجنوب إفريقي قد قرر استعباد أجايي من مواجهة زعيم الثغر على خلفية إصابته خلال مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ولتجنب حدوث أى مضاعفات لإصابته.

وفي نفس السياق قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الإعتماد على محمود عبد المنعم كهربا خلال مواجهة الاتحاد السكندري مساء غدًا الثلاثاء.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر، فيما يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام طلائع الجيش في الدور ذاته.