دعوة منتخب مصر لكرة اليد للعب وديتين في البحرين استعدادًا للمونديال

وأجرى منتخب مصر لكرة اليد مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم الإثنين، وذلك قبل بداية معسكره المغلق غدا الثلاثاء بالقاهرة، استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الأراضي المصرية العام المقبل ٢٠٢١.

وتأكد إصابة عمر الوكيل بكار لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر بفيروس كورونا قبل يومين، واللاعب يخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي وتنفيذ بروتوكول العلاج ويجري مسحة بعد أيام للتأكد من تحولها إلى سلبية قبل الانضمام للمعسكر.

وأصدر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بيانا بشان بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 13 الى 30 يناير المقبل .

وقال رئيس الاتحاد الدولى فى البيان : " النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، ليس مجرد حدث رياضي، بل احتفال رياضي عالمي. هي الساحة الأكبر لرياضة كرة اليد، لذا من مصلحة كل المشاركين تنظيمها في مصر، في يناير 2021.

جائحة كورونا فاقت توقعات كل البشر، ولوقت طويل توقفت كرة اليد، مثلها مثل رياضات كثيرة. ولكن رغم أحداث العام الماضي، بدأ العالم في أن يتعلم كيفية التعايش مع الفيروس، وصناعة الرياضة انتعشت مجددا، والاتحاد الدولي لكرة اليد تأقلم على الحياة اليومية في وجود الجائحة.

وأضاف : " بشكل عام، يجب التأكيد أن الوضع المالي للاتحاد الدولي صحي جدا، وأن العائد المالي هو آخر سبب يمكن إقامة البطولة من أجله. الاتحاد الدولي لا يتخذ قرارات لنفسه، بل لكل من يحب الرياضة، واللاعبين الذين يودون تحقيق حلمهم بالوقوف على منصة التتويج.

وتابع : " الرياضيون، قلب لعبة كرة اليد، توقفوا عن ممارسة اللعبة التي يحبونها لشهور، لقد كان أمرا متعبا بدنيا ونفسيا في وقت هدفهم فيه كان الاستمرار في التمرين ليبقوا بصحة جيدة.

وأشار : " اللاعبون المحترفون يعيشون على التدريب، لذا كان من المهم أن تستمر الرياضة. ليس فقط على مستوى الدوريات المحلية ولكن على المستوى العالمي. عدم إقامة البطولة كان سيعني خسارة كبيرة لهم.

وقال : " مصدر الرزق الأساسي للمدربين أيضا هي تلك اللعبة، وكذلك الحكام. مصر 2021 فرصة لاستعادة النشاط وتغذية الحماس ..ولصناعة كرة اليد قاطبة، إنه من المهم أن تُلعب مصر 2021، بداية من القنوات الناقلة للرعاة للجمهور، كل مشارك في البطولة يستفيد بشكل ما" .

واضاف: " مفهوم الفقاعة الذي تم تدشينه في الخطة الطبية للبطولة، يُستعمل فيه أحداث كبرى في وقت تتعلم فيه الصناعة الحياة بجانب فيروس كورونا. الإجراءات سيتم متابعتها بقوة خلال مصر 2021 من وزارة الصحة المصرية مع ممثلين من منظمة الصحة العالمية تحت إشراف كامل من الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لكرة اليد.. تعديل على الخطة الطبية، وخطة ثانية، سيتم نشرهم قريبا، بينما نحسن كل شروط إقامة البطولة.. تلك الخطط تم وضعها بدقة، وستكون درع أمان، في وقت تكفل فيه المنظم بدفع أموال طائلة لتنفيذها.

وتابع : " رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أكدا التزامهما بتنظيم بطولة آمنة، بينما تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء لمساندة البطولة، تضم وزراء الآثار والسياحة والطيران المدني والصحة والسكان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء "

و أشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتابع الوضع والأحداث، كل ذلك تأكيد على الالتزام المصري بالتنظيم.

واختم البيان : " علينا جميعا أن نحافظ على السلوك الإيجابي، وأن نبقى متحدين وأقوياء معا. كل خطوة، يبحث الاتحاد الدولي عن حدث بلا كورونا، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه دون تعاون كل شركاء البطولة، بداية من اللاعبين وأنديتهم والاتحادات الأهلية واللجنة المنظمة والاتحادالدولي. ونتطلع لحدث صعب، لكننا جاهزون لمواجهة التحدي الذي تجلبه جائحة كورونا.