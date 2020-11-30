خبير رياضي يقترح مبادرة لتعريب قمصان لاعبى الأندية المصرية

اقترح الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى، مبادرة لتعريب قمصان لاعبى الأندية في الدوري المصري ومختلف مسابقات الألعاب الرياضية الوطنية.

وأكد فضل الله على أن الرياضة تمثل مجالا واسع الانتشار في كافة انحاء العالم ، كون مسابقاتها المختلفة في كافة الألعاب الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تدخل كافة المنازل وتخاطب كافة العقول ، كما أن المسابقات الرياضية تحظى باهتمام كافة الشرائح والاعمار السنية في مختلف بلدان العالم .



وأشار فضل الله إلى إنه انطلاقا من تعزيز هويتنا المصرية والعربية ، وحفاظا على قيمة اللغة العربية ، وتأصيلا لرسالة هامة لمختلف الأجيال الحالية والقادمة على أهمية استخدام اللغة العربية في كافة الجوانب داخل الدولة ،كانت هذه المبادرة " مبادرة تعريب قمصان لاعبى الأندية في الدوري المصري ومختلف مسابقات الألعاب الرياضية الوطنية " .



واختتم فضل الله: تمثل تلك المبادرة رسالة هامة للمجتمع الخارجي على قيمة اللغة العربية ، ونقل صورة ذهنية كبيرة عن مصر فيما يتعلق بالحفاظ على هويتنا اللغوية العربية . وتأكيد لدور الرياضة في نشر القيم الأخلاقية واللغوية ، كما انها تعزز الانتماء والولاء للغتنا وهويتنا المرئية خارج الدولو.



يذكر ان الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى، أكد أن الدبلوماسية الرياضية أحد أهم المجالات العالمية التي تعمل عليها الكثير من الدول وخاصة ما يرتبط منها بعمليات التخطيط الاستراتيجي للرياضة الوطنية ، كما أنها تمثل رافدًا قويا يعمل على تحقيق الهيمنة العالمية للدول نظرا لما تمثله الرياضة وأحداثها من قيمة دولية واسعة النطاق وسريعة الانتشار.



وأوضح فضل الله أن المحاور الأساسية لتصميم استراتيجية الدبلوماسية الرياضة المصرية (2050) نستطيع من خلاها استشراف المستقبل الرياضي العالمي وتحقيق الهيمنة العالمية للرياضة المصرية بل والمساهمة في تحقيق هيمنة الدولة ككل .



وأشار الى أن ذلك يتمثل ذلك فى تأسيس مكتب سفراء الرياضة المصرية يتم تأسيسه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية المصرية ويكون دوره العمل على تدريب الكوادر الشابة المصرية للإلتحاق بالعمل كسفير أو قنصل أو ملحق رياضي بسفارات مصر بالخارج يعمل على نقل الخبرات الرياضية من كافة الدول في العالم ويعزز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الأخري .



وشدد على ضرورة وضع معايير عالمية تتعلق باختيار السفراء للرياضة من حيث المعلومات الرياضية والقدرة على التحدث باللغة الأجنبية بالإضافة الى صفات شخصية تتعلق بالقدرة على الملاحظة والتحليل والنقد البناء وإدارة الاجتماعات والتدريب الدبلوماسى والقانونى من الشباب من عمر٣٠ الى عمر ٣٥ عام .



واختتم بأن هذه المبادرة تأتي فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الشباب وتعزيز تواصل الشباب المصرى مع شباب العالم فى كافة المجالات والذى ظهر بصورة كبيره فى كافة المبادرات التى اطلقها فخامته فى منتديات شباب العالم والتى استضافتهما مصر.