نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش مساء غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد