نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يستقر على ملعب الفريق في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على ملعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض عليه مبارياته بالموسم الجديد.

وأرسل مسؤولو الفريق البورسعيدي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، يؤكد خلاله اختيار ملعب برج العرب بالإسكندرية، كملعب أساسي للفريق.

وكانت الجهات الأمنية، رفضت بشكل قاطع إقامة المباريات على ملعب المصري بمحافظة بورسعيد، أو أي ملعب داخل نطاق منطقة القناة.

وحاول حلبية التوصل لاتفاق مع مدير أمن بورسعيد، للإبقاء على مبارياته داخل ملعبه الخاص بسبب التكلفة المادية العالية، ولكن دون جدوى، ليتم تحديد برج العرب بالإسكندرية ملعب أساسي بالمباريات.