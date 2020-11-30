نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: طموحاتنا بلا حدود في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مرانه الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وعقد طارق أبو العينين جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، تحدث خلالها عن طموح الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، معربا عن سعادته الشديدة باكتمال قوام النادي، والتعاقد مع لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى.

وقال أبو العينين في حديثه مع اللاعبين: "المجموعة الحالية من النجوم لديها كافة المقومات لتحقيق أهداف وطموحات النادي، مع جهاز فني بقيادة الكابتن هيثم شعبان الذي بذل مجهودات كبيرة في اختيارات كافة العناصر الجديدة".

واختتم نائب رئيس النادي: "سيراميكا كليوباترا ناد كبير وسوف يستمر كبيرا، في وجود دعم كامل من مجلس إدارة النادي، طموحاتنا ليس لها حدود، نمتلك