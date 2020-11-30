نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منافسات الجولة الأولى بمجموعة سوهاج بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت منطقة سوهاج لكرة القدم على موعد بدء منافسات دوري القسم الثالث عن المجموعة الثانية والتي تشرف عليها المنطقة يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، مع إرسال فاكسا للأندية بالجدول النهائي لمباريات الدور الأول.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مكة المكرمة أمام مركز شباب البلينا، أهلي المنشأة أمام اخميم، شعب قوص أمام مركز شباب سوهاج، نجوع مازن أمام المراغة، شبان المراغة أمام البداري.

ويشارك بالمجموعة 13 فريقا وهم “شعب قوص، قفط الرياضي من محافظة قنا، مكة المكرمة، مركز شباب البلينا، أهلي المنشأة، اخميم، مركز شباب سوهاج، الرحلات، المراغة وشبان المراغة، من محافظة سوهاج، أبو تيج، والبداري عن محافظة أسيوط”.