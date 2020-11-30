صديق رونالدو يحرض لاوتارو مارتينيز على ترك إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية .

ذكرت صحيفة "ماركا '' الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، يرغب في الرحيل عن ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لاوتارو مارتينيز استعان بخدمات خورخي مينديز، وكيل وصديق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من أجل تسهيل عملية رحيله في الميركاتو المقبل.

وتابعت الصحيفة أن لاوتارو تعاقد بالفعل مع مينديز من أجل البحث له عن نادي كبير للإنضمام الية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة وضعوا مبلغ مالي يؤهلهم لحسم صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وأتمت الصحيفة مشيرة إلى أنه تم عرض لاوتارو مارتينيز على أكثر من نادٍ في الفترة الماضية، حيث دخل ريال مدريد بقوة في مفاوضات قوية لضم الاعب الأرجنتيني.