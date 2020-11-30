نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد خروجهم من حساباته الفنية في الموسم الجديد، ورغبته في تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويأتي الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك على رأس الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض، بعدما استقر الجهاز الفني على قيد الخماسي الأجنبي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد وحمزة المثلوثي في قائمة الفريق بالموس المقبل.

وخرج أيضًا من حسابات باتشيكو في الموسم المقبل عمر السعيد مهاجم الفريق والذي لم يشارك سوي في مباريات قليلة رفقة الفريق الأبيض، واستقر الجهاز الفني على رحيله هذا الصيف بعد اهتمام عدة أندية محلية بالحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وسيرحل عن الزمالك أيضًا كريم بامبو والذي عاني من قلة المشاركة مع الفريق الأبيض في الموسم الماضي، وقد يوافق على أحد العروض المقدمة له هذا الصيف للانتقال إليه، وكذلك الثنائي محمد عبد السلام ومحمد حسن.

الجدير بالذكر أن الزمالك حسم صفقة وحيدة بشكل رسمي حتي الآن بالتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق لفريق الصفاقسي التونسي، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل وجود حازم إمام وأحمد عيد في هذا المركز فقط، وسوف يتحرك مسئولي النادي لحسم صفقات جديدة في الفترة القادمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أمس الأحد، إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات الخالفات المالية بالنادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس محكمة الاستئناف.