زار طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مرانه الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وعقد طارق أبو العينين جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، تحدث خلالها عن طموح الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، معربا عن سعادته الكبيرة باكتمال قوام النادي، والتعاقد مع لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى.

وقال أبو العينين في حديثه مع اللاعبين: "المجموعة الحالية من النجوم لديها كافة المقومات لتحقيق أهداف وطموحات النادي، مع جهاز فني بقيادة الكابتن هيثم شعبان الذي بذل مجهودات كبيرة في اختيار كافة العناصر الجديدة".

واختتم نائب رئيس النادي: "سيراميكا كليوباترا ناد كبير وسوف يستمر كبيرا، في ظل وجود دعم كامل من مجلس إدارة النادي، طموحاتنا ليس لها حدود، نمتلك كافة الإمكانيات لتقديم نتائج جيدة في الدوري الممتاز، وننتظر منكم تحقيق أهداف وطموحات النادي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: طموحاتنا بلا حدود في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.