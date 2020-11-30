أبهر الجماهير.. شاهد شعار النادي الأهلي الجديد بعد إضافة النجمة التاسعة

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" الشعار الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد إضافة النجمة التاسعة، والتي جاءت عقب فوز الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور النادى الاهلى.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : - أعظم نادي في الكون..عقبال النجمة العاشرة . - ان شاء الله السنة الجاية مع الأبطال تتغير الصورة بالعاشرة . - بالتوفيق للقلعة الحمراء وان شاء الله السنة الجاية تكون النجمة العاشرة - باذن الله احنا نحاوط الشعار كله نجوم - العاشرة يا أهلي... إن شاء الله تعالى وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصري للبطولة. وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002. وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالنادي الأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

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