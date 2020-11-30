أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدوري يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة .
وشهدت المباراة النهائية حصول فريق وزارة النقل علي المركز الأول بعد فوزه علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف ، وحصول فريق وزارة المالية علي المركز الثالث بعد تغله علي وزارة التموين بركلات الترجيح بنتيجة بثلاثة أهداف لهدفين .
وفي تنس الطاولة سيدات ، فازت وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول ، والإنتاج الحربي بالمركز الثاني ، والثالث لوزارة المالية .
يذكر أن الدوري أقيم في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء الشباب والرياضة والنقل والإنتاج الحربي ورئيس جهاز الرياضة العسكري يشهدون تتويج وزارة النقل بدوري الوزارات الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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