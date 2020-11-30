نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يطلب إعارة ثنائي الزمالك وتفعيل إتفاق المجلس السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي مصر المقاصة ، في مفاوضات رسمية مع الزمالك لضم ثنائي الفريق الشاب يوسف مرعي وخالد مصطفى على سبيل الإعارة، حيث عقد سيد مرعي وكيل اللاعبين، جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد، للموافقة على طلب المقاصة.

يذكر أن المجلس السابق للزمالك، قد وافق على إعارة الثنائي ولكن ايقاف المجلس تسبب في تعطل الصفقة

وسينتظم الفريق في معسكرمغلقا، مساء اليوم، بالإسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر المقرر له غدا.

واستقرت إدارة النادي الجديدة، على توفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.