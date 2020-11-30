نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس لجنة الزمالك: سيتم انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المعينة لرئاسة الزمالك، أن اللجنة الجديدة ستسعى للحفاظ على النادي واستقراره وإسعاد جماهيره.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، سيتم عقد اجتماعًا مع اللجة التي تم تشكيلها لإدارة ملف الكرة بالنادي، وسيتم حصر موارد النادي لأن ذلك سيكون له أثر كبير في توجيه الدعم لحل الأزمات.

وأكد أنه سيتم انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات أيضًا وأن ذلك أولوية اللجنة، وأشار أن الزمالك كيان كبيرة وسيظل كبيرًا.

وأوضح هشام إبراهيم، أن اللجنة ستضع باتشيكو أمام مسئولياته وستحمله ملف اختيارات صفقات الفريق، بالتعاون مع لجنة الكرة بالنادي.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا منذ أيام، بعد الهزيمة من الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.