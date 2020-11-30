الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الشباب

وافق نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق 1999 يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم، إضافةً إلى الموافقة على إعارة يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الناشئين، مواليد 2000 بالنادي إلى نادي أسوان.
وتضمن العقد بين نادي الزمالك وناديي مصر المقاصة وأسوان، الاتفاق على الحصول على مبلغ 200 ألف جنيه في حالة مشاركة أي لاعب من الثلاثي في مواجهة الزمالك خلال المواجهات المحلية والعربية والقارية، وكذلك المباريات الودية.
على صعيد آخر، وافق نادي الزمالك على طلب أحمد موسى "كابوريا" لاعب الفريق على فسخ عقده مع النادي بالتراضي في مقابل دفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.. وتمنى النادي التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.
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