خاص| سموحة يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصلت إلى اتفاق ودي، لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات اللاعب غير مرتبط بأي نادي.

وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل فيها الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة أستنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شيء رغم تعهده كثيرًا بالالتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الاستغناء الخاص به.

كما وافقت اللجنة علي إعارة باسم علي وبيع أحمد الشيخ طبقًا للعروض التي تلقوها وإن كان الأخير يرغب في الذهاب إلي بيراميدز لكن رغبة اللجنة في عدم التعاون مع هذا النادي علي وجه التحديد قد تغلق الباب وعلي الشيخ ان يختار من بين العروض المتواجدة لديه وهي الاتحاد السكندري وسموحه والمقاولون والإسماعيلي .

كما استقرت اللجنة علي تفويض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في إعارة جيرالدو أو اليو بادجي بهدف قيد المغربي بدر بانون الوافد الجديد بدلًا منه ، ومن المقرر أن يتم قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا.