وقال "قاسم" طلبنا بالفعل من ناديي الرجاء والصفاقسي البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد، ولكن لم تصل إلى الآن.
وبالتالي لم نتمكن من قيدهما في القائمة الأولى، وسوف ننتظر للموعد الآخر قبل دوري المجموعات".
وأضاف: " تواجدت في النادي اليوم، وانهينا اجراءات قيد اللاعبين، وتم الاستقرار على قيد الخماسي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وحميد احداد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو".
وأوضح: " سوف نتوجه غدا إلى الإسكندرية بصحبة عبدالحليم علي وأيمن يونس، من اجل مؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، في قبل نهائي الكأس".
وأضاف ،"ونتمنى التوفيق في المهمة، نعلم حجم نادي الزمالك جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم يوضح سبب عدم قيد ثنائي الزمالك في القائمة الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.