أشرف قاسم يوضح سبب عدم قيد ثنائي الزمالك في القائمة الأفريقية

كشف أشرف قاسم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للثنائي حميد أحداد العائد حديثا للنادي، من الإعارة من الرجاء المغربي، والتونسي حمزة المثلوثي الصفقة الجديدة للنادي الأبيض، وبذلك فشل في قيدهم أفريقيا، خاصة أن آخر موعد في القائمة مساء اليوم.

وقال "قاسم" طلبنا بالفعل من ناديي الرجاء والصفاقسي البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد، ولكن لم تصل إلى الآن.



وبالتالي لم نتمكن من قيدهما في القائمة الأولى، وسوف ننتظر للموعد الآخر قبل دوري المجموعات".



وأضاف: " تواجدت في النادي اليوم، وانهينا اجراءات قيد اللاعبين، وتم الاستقرار على قيد الخماسي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وحميد احداد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو".

وأوضح: " سوف نتوجه غدا إلى الإسكندرية بصحبة عبدالحليم علي وأيمن يونس، من اجل مؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، في قبل نهائي الكأس".



وأضاف ،"ونتمنى التوفيق في المهمة، نعلم حجم نادي الزمالك جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".