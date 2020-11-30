وليد صلاح الدين: انتظروا سيطرة أهلاوية علي البطولات لمدة 10 سنين

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، أن الأحمر مقبل على سيطرة جديدة على البطولات لعشرة سنوات مقبلة.

وقال وليد، لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: الأهلي مقبل على حقبة تكررت قبل ذلك، وهي السيطرة على البطولات لمدة 10 سنوات قادمة.

واسترسل: فوز الاهلي بلقب افريقيا بداية هذه الصحوة لسنوات قادمه، هذا هو توقعي، الاحمر يجيد بناء التفوق على حصد البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏ كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصت إلي إتفاق ودي، لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات اللاعب غير مرتبط بأي نادي. وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل فيها الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل. واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في إجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة. ورأت اللجنة أن صالح جمعة أستنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شئ رغم تعهده كثيرًا بالإلتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الإستغناء الخاص به. كما وافقت اللجنة علي إعارة باسم علي وبيع أحمد الشيخ طبقًا للعروض التي تلقوها وإن كان الأخير يرغب في الذهاب إلي بيراميدز لكن رغبة اللجنة في عدم التعاون مع هذا النادي علي وجه التحديد قد تغلق الباب وعلي الشيخ ان يختار من بين العروض المتواجده لديه وهي الإتحاد السكندري وسموحه والمقاولون والإسماعيلي . كما استقرت اللجنة علي تفويض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في إعارة جيرالدو أو اليو بادجي بهدف قيد المغربي بدر بانون الوافد الجديد بدلًا منه ، ومن المقرر أن يتم قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا .

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