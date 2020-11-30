كوتينيو: نبذل قصارى جهدنا.. ومارادونا قدوة عالمية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة، أن فريقه يبذل قصارى جهده في الليجا، بعد أن فاز النادي الكتالوني برباعية نظيفة على أوساسونا.

وتغلب برشلونة برباعية على أوساسونا برباعية دون رد، في لقاء الجولة الحادية عشرة من الليجا على ملعب كامب نو، سجل منها كوتينيو هدفاً.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة للغاية، عملنا بجد، وخرجنا سعداء للغاية".

وأضاف: "تمريرة جريزمان لي كانت رائعة، أحاول بذل قصارى جهدي للعودة إلى أفضل مستوى ومساعدة الفريق، بعد العودة من الإصابة".

وتابع: "لقد خسرنا مارادونا، فهو قدوة عالمية، وكرة القدم وكل معجبيه سيفتقدون ما قدمه خلال مسيرته المثيرة".

وعن القتال على لقب الليجا، أجاب: "يجب أن نلعب مباراة تلو الأخرى، والمشوار طويل وما زلنا بعيدين، لكن شيئا فشيئا ستتحسن الأمور، لأننا نبذل قصارى جهدنا".

وأتم: "لقد عشنا أسبوعًا رائعًا، لكن يجب أن نواصل العمل، وجميع المباريات مهمة، والآن حان وقت مباريات دوري أبطال أوروبا، ورغم أننا تأهلنا لكن علينا مواصلة السير بشكل جيد".