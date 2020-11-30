تعيين حكمة نسائية لإدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال للمرة الأولى

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يويفا" الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، لإدارة مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي ضد نظيره دينامو كييف الأوكراني في الجولة الخامسة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اليويفا كشف اليوم عن حكام مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات التي تقام غدًا الثلاثاء ويوم الأربعاء، وعين فرابارت لإدارة مباراة فريقي يوفنتوس ودينامو كييف في المجموعة السابعة، لتصبح أول حكمة نسائية تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بذلك الأمر، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:" الحكمة ستيفاني فرابارت تواصل صنع التاريخ! ستصبح أول حكم نسائي يدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال عندما تحكم مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف يوم الأربعاء."

وأضاف الفيفا:" أدارت من قبل مباريات في الدوري الفرنسي، الدوري الأوروبي، نهائي كأس السوبر الأوروبي".

يذكر أن ستيفاني فرابارت أدارت من قبل مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي في بطولة كأس السوبر الأوروبي العام الماضي، والتي توج بها ليفربول بعد فوزه على تشيلسي بضربات الترجيح.

وتأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فيرنكفاروسي المجري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.