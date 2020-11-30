الألومنيوم يعسكر بالقاهرة لمواجهة الإعلاميين

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم صباح اليوم إلى القاهرة عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق الإعلاميين ضمن الجولة الثانية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأكد صلاح صالح المشرف على الفريق أن المدير الفني للفريق الكابتن حسين عبداللطيف قرر الدخول في معسكر بالقاهرة والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي كان مقررا له الأربعاء بملعب نادي الأعلاميين .



ويرى صلاح صالح المشرف العام على فريق الكرة، أن مباراة الأعلاميين المقرر إقامتها بعد غدًا الأربعاء على ملعب الأعلاميين بمدينة أكتوبر ضمن منافسات الثانية من عمر مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، تمثل أهمية كبيرة للفريق النجعاوى فى المنافسة مبكرا علي خطف بطاقة الصعود لدورى الأضواءوالشهرة من خلال بوابة مجموعة الصعيد .



وقال صالح فى تصريحات لـ "دوت الخليج ": بأننا نسعى لمصالحة الجمهور النجعاوى علي التعادل بالمواجهة الأولي بإفتاحية الدورى أمام فريق الفيوم في اللقاء الذي أقيم بإستاد الألومنيوم الرياضي .



وأكد علي أننا اعتدنا على ضغط هذه المباريات، ومباراة الأعلاميين لا شك أنه مباراة كبيرة وخاصة أن الاعلاميين لديه مجموعة مميزة ودائمًا مبارياتنا تشهد الندية.



يدخل الألومنيوم اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع فريق الفيوم بالجولة الأولي بإفتتاحية الدورى ،ويدخل فريق الأعلاميين اللقاء بنقطة وحيدة أيضا عقب التعادل الإيجابي مع فريق تليفونات بنى سويف .



ويسعى الألومنيوم للفوز للمنافسة علي خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز من خلال بوابة مجموعة الصعيد .



وكانت قد اسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة في القوة بالنسبة لفريق الألومينوم أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد .



وأفتتح الألومنيوم سلسة مبارياته بالبطولة بلقاء الفيوم وذلك بملعب الألومنيوم والتى إنتهي بالتعادل الإيجابي وإليكم باقي جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد .



الجولة الثانية:



الإعلاميين × الألومنيوم



الجولة الثالثة:



الألومنيوم × ديروط



الجولة الرابعة:



كيما أسوان × الألومنيوم



الجولة الخامسة:



الألومنيوم × بترول أسيوط



الجولة السادسة:



سوهاج × الألومنيوم



الجولة السابعة:



الألومنيوم × تليفونات بني سويف



الجولة الثامنة:



قنا × الألومنيوم



الجولة التاسعة:



الشرقية للدخان × الألومنيوم



الجولة العاشرة:



الألومنيوم × مركز شباب سمسطا



الجولة الحادية عشر:



شبان قنا × الألومنيوم



الجولة الثانية عشر:



الألومنيوم × المنيا



الجولة الثالثة عشر:

أسمنت أسيوط × الألومنيوم



الجولة الرابعة عشر:



الألومنيوم × طهطا



الجولة الخامسة عشر:



بني سويف × الألومنيوم



وكان قد أحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث بالموسم الماضي بعد منافسة علي الصعود للدورى الممتاز حتى الدقائق الأخيرة التى حسمت صعود البنك الأهلي .



وقد خضع لاعبو الألومنيوم والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتيجة المسحة الأولي السابقة التي خضع لها الفريق جاءت سلبية .