نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود في مواجهة صعبة أمام الجزيره بالقسم الثاني في المقال التالي



وتعتبر المواجهة هي الأولي للفريق الجزيره هذا الموسم بعد تأجيل مباراتة الأولي أمام شقيقة الحمام بسبب الأمطار، أما حرس الحدود فحصد نقطة من مباراتة الأولي أمام دمنهور بإستاد منهور. وتعتبر المواجهة هي الأولي للفريق الجزيره هذا الموسم بعد تأجيل مباراتة الأولي أمام شقيقة الحمام بسبب الأمطار، أما حرس الحدود فحصد نقطة من مباراتة الأولي أمام دمنهور بإستاد منهور. يذكر أن الجزيرة قد أعلن في وقت لاحق إنضمام أحمد عبد العال لاعب النصر كما تم الحصول علي توقيع مودي لاعب الاتصالات، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، وشهاب صلاح لاعب مصر للتأمين، ومحمد عادل هجرس حارس الإعلاميين، ووليد دي ماريا لاعب المقاصة، وأحمد التليس لاعب دكرنس، وكريم رأفت لاعب دمنهور، ومحمد موجة لاعب سوهاج، وحامد حمدان لاعب بيراميدز .

وقام الجزيرة بقيد 6 لاعبين في القائمة الأولى وهم كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب. ونجح النادي المطروحي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر . يذكر أن حرس الحدود قد أعلن عن قائمه الفريق حرس الحدود وهم علي فرج، وعماد حمدي من شبان قنا ومحمد فوزري حارس بيلا، ومحمد رضا من القناه ومصطفي حجاب من الداخليه ومحمود جمعه البنك الاهلي، ومحمود عبده من تليفونات بني سويف وحسن يوسف من الجيش ومحمد أسعد ومصطفي امين ووليد عادل من طنطا ومحمد ابو جوده من الحمام وعبدالرحمن محترف من عمان وأحمد حسني من سيراميكا وأحمد قطاوي ومؤمن ابراهيم اف سي مصر ومصطفي زيكو جمهورية شبين والناشئين كريم عماد ويوسف علاء وياسر عربي . بتكون الجهاز الفني لحرس الحدود من .. المدير الفني محمد حليم

مدرب عام محمد مكي

مدرب حراس اسلام يوسف

دكتور عصام عمر معد بادني

مدير الكره عمرو خليل

احمد عيد ومصطفي شوقي ومصطفي ايمن للتدليك

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، نظيرة فريق الجزيرة بقيادة محمد سليمان، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، في موقعة صعبة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني.