نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم مارادونا يغرم برشلونة 3000 يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قام بتكريم مواطنه دييجو مارادونا الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ميسي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في شباك أوساسونا في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الإسباني وأهدى الهدف لروح مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع نيولز أولد بويز وهو فريق مشترك لعب له النجمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لفتة تكريم ميسي لمواطنه مارادونا تسببت في توقيع عقوبة على برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيكون مطالبًا بدفع 3000 يورو بعد لفتة ميسي مشيرة إلى أن هذه هي قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تمنع فيها خلع القميص لعرض أي شعار آخر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي كان قد حصل على عقوبة تأديبية أثناء اللقاء بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء له عقب خلعه لقميصه أثناء احتفاله بالهدف.